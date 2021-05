Gimbe | Cartabellotta | Gli effetti dell' Italia gialla visibili da questa settimana

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Siamo ormai in un fase discendente'epidemia, i contagi sono in calo e si stanno progressivamente svuotando gli ospedali. Anche i decessi si sono ridotti del 50%. Però buona parte di questisono stati ottenuti dopo 6 settimane di zona rossa o arancione", ha detto il presidentea Fondazione

Advertising

RaiNews : 'Oggi la linea di riferimento deve essere quella del prudente ottimismo', ha detto il presidente della fondazione… - PaoloFicarra : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - palumbost : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - skyeltonblues : RT @Cartabellotta: Basta polemiche su #coprifuoco, si pensi a: ??Integrare prenotazione volontaria con chiamata attiva ??Pianificare 3a dose… - GIMBE : RT @Cartabellotta: Alle 12.30 a #IFattiVostri con @salvosottile su @RaiDue #COVID19 #VacciniCovid -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe Cartabellotta

Coronavirus,): "prudente ottimismo, gli effetti di un'Italia tutta gialla non li abbiamo ancora visti, li vedremo a partire da questa settimana. Siamo un po' indietro sulle vaccinazioni nella ...Integrare il sistema di prenotazione per raggiungere persone fragili. necessario il piano per gestire la eventuale risalita in zone micro rosse. investire su trasporti e isolamento domiciliare ...Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Rad ...L'andamento della pandemia in Italia e la campagna di vaccinazione nei numeri della fondazione indipendente GIMBE ...