Gianluca Vacchi, vola in Serbia per il vaccino con il jet privato: scoppia la polemica (Di lunedì 17 maggio 2021) Gianluca Vacchi e la compagna 26enne Sharon Fonseca volano a Belgrado per fare il vaccino scatenando le polemiche. Ecco cos’è successo. In Emilia Romagna sono finalmente iniziate le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid-19, per i cittadini con età compresa tra i 50 e i 54 anni, ma Gianluca Vacchi 54 anni compiuti quest’anno, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 17 maggio 2021)e la compagna 26enne Sharon Fonsecano a Belgrado per fare ilscatenando le polemiche. Ecco cos’è successo. In Emilia Romagna sono finalmente iniziate le prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid-19, per i cittadini con età compresa tra i 50 e i 54 anni, ma54 anni compiuti quest’anno, L'articolo proviene da Leggilo.org.

