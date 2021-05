GF Vip, nuova edizione: rivelati i primi tre grandi nomi (Di lunedì 17 maggio 2021) GF Vip, la nuova edizione sarà la numero 6 con concorrenti famosi. Alfonso Signorini resta conduttore, ma c’è un cambio tra gli opinionisti. Grande Fratello VipIl GF Vip è sempre un successo, la quinta edizione ha battuto qualsiasi record. Sei mesi di programma, un prolungamento dopo l’altro, amori e litigate che resteranno a lungo nei ricordi di chi ha seguito ogni giorno le vicende della casa più spiata d’Italia. A vincere l’ultima edizione è stato Tommaso Zorzi, in una finale con Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Ogni edizione ha avuto i suoi momenti epici, storici, che hanno garantito all’edizione Vip del programma un seguito senza precedenti. In conduzione è confermato Alfonso Signorini, che si sta occupando personalmente del casting. Chi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021) GF Vip, lasarà la numero 6 con concorrenti famosi. Alfonso Signorini resta conduttore, ma c’è un cambio tra gli opinionisti. Grande Fratello VipIl GF Vip è sempre un successo, la quintaha battuto qualsiasi record. Sei mesi di programma, un prolungamento dopo l’altro, amori e litigate che resteranno a lungo nei ricordi di chi ha seguito ogni giorno le vicende della casa più spiata d’Italia. A vincere l’ultimaè stato Tommaso Zorzi, in una finale con Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Ogniha avuto i suoi momenti epici, storici, che hanno garantito all’Vip del programma un seguito senza precedenti. In conduzione è confermato Alfonso Signorini, che si sta occupando personalmente del casting. Chi ...

Advertising

NicolaPorro : Come molti vecchi marxisti, vip e intellò di sinistra oggi sono i puntelli delle classi dominanti. Un'originale rif… - news_dei_vip : Ed Sheeran stuzzica i fans e anticipa l’uscita di nuova musica sui social media: #EdSheeran 'Qualcosa in arrivo'' - 93_mcp : @Mattoo018 Giulia ha sempre detto che vorrebbe fare questa esperienza Allego prove - zazoomblog : Scherzi a Parte nuova stagione: svelate le prime due vittime tra i vip - #Scherzi #Parte #nuova #stagione: - BottegaMarvel : ?? Nuova Clip Esclusiva rilasciata in occasione dei MTV Movie & TV Awards. Black Widow è in arrivo il 7 Luglio 20… -