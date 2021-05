Gerusalemme | crolla la tribuna di una sinagoga | almeno 2 morti e 130 feriti

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Duee oltre 132trasportati in ospedale per il crollo di unanelladi Givat Ze’ev, all’interno di un insediamento in Cisgiordania poco distante da. Fonti sanitarie hanno riferito che 5 dei 132sono in condizioni gravi e otto in condizioni moderate, mentre tutti gli altri sono leggermente. L’incidente, avvenuto nel giorno in cui si celebra la festività ebraica di Shavuot, una delle tre feste bibliche di pellegrinaggio nota come Festa delle Settimane in italiano e come Pentecoste in greco antico, arriva solo poche settimane dopo che 45 persone erano rimaste uccise in un crollo simile in un santuario sul monte Meron, nel nord di Israele. Erano oltre 600 i fedeli all’interno del luogo di culto quando la ...