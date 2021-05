Gerusalemme | cede tribuna in una sinagoga | almeno 2 morti e centinaia di feriti Ecco il momento del crollo e le macerie – Video

(Di lunedì 17 maggio 2021)di. Durante l’inaugurazione di una, organizzata nella ricorrenza di Shavuot, che ricorda la consegna delle Tavole della Legge al popolo ebraico, unaaffollata è crollata nella giornata di domenica. Come accaduto nei fatti del Monte Meron del 30 aprile, una massa di persone, sedute nella parte superiore della gradinata, è precipitata sopra i fedeli più in basso, come mostrano le immagini. L’incidente è avvenuto nel rione ortodosso di Givat Zeev, alla periferia nord di. L’edificio della nuova, secondo le emittenti televisive locali, non era ancora stato completato. E anche lanon aveva ottenuto i permessi necessari dai vigili ...

Il Fatto Quotidiano

Centinaia di ebrei ortodossi sono rimasti feriti nel rione di Givat Zeev anel crollo di una affollata tribuna durante una celebrazione religione organizzata in una sinagoga in occasione della festività di Shavuot. Secondo i media locali, almeno due persone sono ...Solidarietà da Usa e UE Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Usa Joe Biden, ha espresso su Twitter la vicinanza degli Stati Uniti aper la tragedia sul ...Ma cosa vuole la Palestina? I palestinesi vogliono un loro stato indipendente, con confini sicuri e con Gerusalemme est come capitale della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ma Israele non vuole ...A causa delle proteste a Gerusalemme, ma non solo: c'entrano anche ragioni che arrivano da lontano, mai risolte ...