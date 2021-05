Germania | Ter Stegen si opera e salta l' Europeo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il portiere del Barcelona Marc André Tersaràto giovedì in Svezia per problemi al ginocchio destro e salterà Euro 2020. Il club lo ha comunicato precisando che si tratterà di una " ...

Il portiere del Barcelona Marc AndréStegen sarà operato giovedì in Svezia per problemi al ginocchio destro e salterà Euro 2020. Il club lo ha comunicato precisando che si tratterà di una " procedura terapeutica ", che avrà luogo ...Marc - AndreStegen, portiere del Barcllona ed eterno secondo di Manuel Neuer nella nazionale tedesca, rinuncia all'Europeo di calcio a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. "Ho deciso con il team ...Il Barcellona lo ha comunicato sul proprio sito annunciando che l'intervento si terrà a Malmo in Svezia. Il portiere si scusa con la nazionale e con il suo club ...Marc ter Stegen salterà Euro 2020. Il portiere tedesco del Barcellona sarà sottoposto giovedì ad un intervento terapeutico sul tendine rotuleo del ginocchio destro. Per seguire e interagire in DIRETTA ...