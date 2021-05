Germania, ter Stegen salta gli Europei: “Mi opererò al ginocchio” (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc Ter Stegen non ci sarà per i prossimi Europei con la sua Germania. Il portiere del Barcellona era infortunato al ginocchio e – come ha comunicato sul suo profilo Instagram – si opererà giorno 20 a Malmo: “Ho deciso con lo staff medico del club per l’intervento al ginocchio. Purtroppo perderò Euro 2002 con la Germania. Per la prima volta dopo anni sarò solo un tifoso a supportare il mio Paese da casa”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc ter Stegen (@mterStegen1) Foto: Twitter ufficiale Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc Ternon ci sarà per i prossimicon la sua. Il portiere del Barcellona era infortunato ale – come ha comunicato sul suo profilo Instagram – si opererà giorno 20 a Malmo: “Ho deciso con lo staff medico del club per l’intervento al. Purtroppo perderò Euro 2002 con la. Per la prima volta dopo anni sarò solo un tifoso a supportare il mio Paese da casa”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc ter(@mter1) Foto: Twitter ufficiale Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

