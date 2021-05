“Generazione 56k” | la nuova serie italiana Netflix con i “The Jackal”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Disponibile dall’uno luglio 2021 Dall’uno luglio 2021 arriva “Gnerazione 56K”, latvprodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con The– gruppo Ciaopeople Protagonisti i ragazzi degli anni Novanta, che hanno vissuto l’arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione, mentre ancora si destreggiavano tra floppy disk, videocassette e walkman sullo sfondo delle musiche degli 883 e dell’inconfondibile suono del modem 56K. Oggi sono cresciuti e si sono adattati ad un mondo iper tecnologico, rendendo gli smartphone e le app parte integrante della loro vita: alleati insostituibili sul lavoro, nel tempo libero e negli incontri sentimentali. Leggi anche: “Summertime”: annunciata la seconda stagione Come definirli con una sola espressione? (La)56k, vera ...

Advertising

NetflixIT : C'era una volta internet senza telefoni. Generazione 56k: dal 1° luglio, solo su Netflix. - bimbadiziamara : RT @NetflixIT: C'era una volta internet senza telefoni. Generazione 56k: dal 1° luglio, solo su Netflix. - 361_magazine : #Generazione56k la serie con i #thejackal - AllegraDavide : RT @dituttounpop: La nuova serie italiana di #Netflix #Generazione56K con parte dei #TheJackal debutterà il 1° luglio 2021. Ecco un breve t… - PasqualeOliva : RT @NetflixIT: C'era una volta internet senza telefoni. Generazione 56k: dal 1° luglio, solo su Netflix. -

Ultime Notizie dalla rete : Generazione 56k

Se l'inconfondibile suono del modemvi è familiare, allora siete sicuramente cresciuti negli anni Novanta e fate parte della cosiddetta, quella dei ragazzi che hanno vissuto l'avvento di internet come una vera e propria rivoluzione e che sono passati da floppy disk, videocassette e walkman agli smartphone con un'app ...Cecilia Uzzo Si puo' vedere su Si intitola "", la nuova serie originale Netflix in collaborazione con The Jackal . Il progetto, che sarà prodotto da Cattleya (parte ITV Studios) sarà disponibile in streaming nel 2021. Si tratta ...(La) "Generazione 56k", vera protagonista della serie italiana Netflix disponibile dal 1 luglio, raccontata in 8 episodi con un continuo ponte temporale tra gli anni Novanta e i giorni nostri, in un c ...Creata da Francesco Ebbasta e da lui sceneggiata con Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini - anche head writer - , Generazione 56K è una comedy incentrata su Daniel e Matilda, che si conosc ...