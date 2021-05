Gazzetta: il Napoli ha festeggiato negli spogliatoi del Franchi (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Napoli ha festeggiato negli spogliatoi del Franchi, lo scrive la Gazzetta dello sport. Ieri pomeriggio, negli spogliatoi del Franchi, la squadra ha festeggiato, così come aveva fatto in campo dopo le reti di Insigne e Zielinski (con deviazione). Rino Gattuso si è complimentato coi suoi giocatori, abbracciandoli uno per uno, senza mai perdere quel ghigno che, ormai, gli appartiene più di ogni altra espressione. Il sorriso è un optional sul volto dell’allenatore che è a un passo dal consegnare al club e alla città il ritorno nell’Europa dei grandi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilhadel, lo scrive ladello sport. Ieri pomeriggio,del, la squadra ha, così come aveva fatto in campo dopo le reti di Insigne e Zielinski (con deviazione). Rino Gattuso si è complimentato coi suoi giocatori, abbracciandoli uno per uno, senza mai perdere quel ghigno che, ormai, gli appartiene più di ogni altra espressione. Il sorriso è un optional sul volto dell’allenatore che è a un passo dal consegnare al club e alla città il ritorno nell’Europa dei grandi. L'articolo ilsta.

