Gazzetta: chissà quanta amarezza c'è in Gattuso nel voler - dover lasciare il Napoli (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Una fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione, solo contro tutti" Gattuso e il Napoli a una partita dall'addio. Ne scrive la Gazzetta: Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) 'Una fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione, solo contro tutti"e ila una partita dall'addio. Ne scrive la

Advertising

zazoomblog : Gazzetta: chissà quanta amarezza c’è in Gattuso nel voler-dover lasciare il Napoli - #Gazzetta: #chissà #quanta… - napolista : Gazzetta: chissà quanta amarezza c’è in Gattuso nel voler-dover lasciare il Napoli - AntiPUDE : @Gazzetta_it @Deiana_Luca9 Chissà come starà esultando Calvarese... - casa_lu_casa : @Gazzetta_it questa è facile ,ma chissà in quanti l'avranno detta: PERCHE' SI SA BUTTARE - Bausciazzo : @Gazzetta_it Chissà perché -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta chissà Gazzetta: chissà quanta amarezza c'è in Gattuso nel voler - dover lasciare il Napoli 'Una fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione, solo contro tutti" Gattuso e il Napoli a una partita dall'addio. Ne scrive la Gazzetta:

Miller, una gara da 10 per il decollo mondiale. Aprilia e Rins: così no (4) ... questa potrebbe essere quella del decollo verso chissà quale traguardo. Perché con questa Ducati ... inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima ...

Gazzetta: chissà quanta amarezza c'è in Gattuso nel voler-dover lasciare il Napoli - ilNapolista IlNapolista 'Una fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione, solo contro tutti" Gattuso e il Napoli a una partita dall'addio. Ne scrive la... questa potrebbe essere quella del decollo versoquale traguardo. Perché con questa Ducati ... inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle diper la prima ...