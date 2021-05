Gaza | sale a 220 il bilancio delle vittime | 58 sono bambini Merkel a Netanyahu | «Pieno sostegno alla protezione di Israele»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra la striscia di. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuni media internazionali,stati «più pesanti, su un’area più ampia edurati più a lungo». A nullavalsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjaminil conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso. Secondo il ministero della sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), iltotalepalestinesi è arrivato a 220. Di queste, 58...

...feriti decine di palestinesi - è avvenuto nella notte di sabato scorso nella via Al Wahda aCity a 200 metri dell'ospedale. In memoria di al - Ouf la struttura ha intitolato una delle sue. ...Infine, i bambini gravemente malati e feriti non possono lasciareper essere curati. Molti di questi servizi erano già sull'orlo del baratro, alle prese con una seconda ondata mortale di COVID - ...Si aggiungono mille persone ferite, tra cui 366 minori, dall’escalation del 14 maggio. Save The Children chiede un cessate il fuoco immediato a tutte le parti e a Israele che il blocco su Gaza venga r ...Non si fermano le violenze in Medioriente. Otto israeliani, tra cui un soldato e un bambino di cinque anni, sono rimasti feriti dalle schegge dei razzi palestinesi lanciati a raff ...