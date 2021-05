Gaza, sale a 220 il bilancio delle vittime: 58 sono bambini. La Associated Press chiede un’indagine indipendente sull’attacco alla torre dei media (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra la striscia di Gaza. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuni media internazionali, sono stati «più pesanti, su un’area più ampia e sono durati più a lungo». A nulla sono valsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso Israele. Secondo il ministero della sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), il bilancio totale delle vittime palestinesi è arrivato a 220. Di queste, 58 sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra la striscia di. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuniinternazionali,stati «più pesanti, su un’area più ampia edurati più a lungo». A nullavalsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto in corso «rirà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso Israele. Secondo il ministero della sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), iltotalepalestinesi è arrivato a 220. Di queste, 58...

