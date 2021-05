Gaza in fiamme, Israele colpisce 15 km di tunnel sotterraneo. Oltre 3000 razzi sparati da Hamas in 7 giorni (Di lunedì 17 maggio 2021) Medioriente in fiamme. Proseguono raid e bombardamenti nella Striscia di Gaza, dove finora – secondo fonti palestinesi – sono morte più di 200 persone, e 58 sono bambini. Gaza, 3150 i razzi dalla Striscia verso Israele Sono circa 3.150 i razzi sparati dalla Striscia verso Israele dall’inizio dell’escalation (lunedì scorso). Una parte, 460, sono caduti all’interno dell’enclave palestinese. Lo riferiscono le Forze della Difesa israeliana. Aggiungendo che circa il 90 per cento dei razzi lanciati da Hamas è stato intercettato. Dal sistema di difesa missilistica Iron Dome. LEGGI ANCHE Un'altra notte di guerra tra Gaza e Israele: vertice d'emergenza del Consiglio di sicurezza ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Medioriente in. Proseguono raid e bombardamenti nella Striscia di, dove finora – secondo fonti palestinesi – sono morte più di 200 persone, e 58 sono bambini., 3150 idalla Striscia versoSono circa 3.150 idalla Striscia versodall’inizio dell’escalation (lunedì scorso). Una parte, 460, sono caduti all’interno dell’enclave palestinese. Lo riferiscono le Forze della Difesa israeliana. Aggiungendo che circa il 90 per cento deilanciati daè stato intercettato. Dal sistema di difesa missilistica Iron Dome. LEGGI ANCHE Un'altra notte di guerra tra: vertice d'emergenza del Consiglio di sicurezza ...

Advertising

mirko60036887 : RT @IsraelinItaly: I dirigenti iraniani lavorano duramente per bruciare il Medio Oriente, da Gaza alla Siria; non sono abituati a vedere le… - IhebMdx : Questo non è un sole o una meteora, queste sono alcune delle immagini della lava vulcanica e delle fiamme che stann… - ST09972061 : RT @IsraelinItaly: I dirigenti iraniani lavorano duramente per bruciare il Medio Oriente, da Gaza alla Siria; non sono abituati a vedere le… - Panzer8I : RT @Sayuriscirin: È stata bombardata dai caccia isrealiani la casa della famiglia Kawereh in Khan Yunis. Gli attacchi ora sono su larga sca… - Souad29351824 : RT @Sayuriscirin: È stata bombardata dai caccia isrealiani la casa della famiglia Kawereh in Khan Yunis. Gli attacchi ora sono su larga sca… -