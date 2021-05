(Di lunedì 17 maggio 2021) Duro affondo del presidente turco Recep Tayyipcontro Joe. Il capo della Casa Bianca ha “ledi”, hato, criticando il sostegno dato dall’Amministrazione Usa a Israele. “Stai scrivendo la storia con le tuedi”, ha dettoin un discorso televisivo, rivolgendosi a. “Ci hai costretti a dirlo. Non possiamo fare un passo indietro”, ha aggiunto il leader turco. Oggi abbiamo visto la firma disulla vendita di armi a Israele”, ha dettoriferendosi alle notizie riportate dai media statunitensi secondo cui il presidente Usa ha approvato la vendita allo Stato ebraico ...

Advertising

TgLa7 : #Gaza, Erdogan al Papa: fermiamo il massacro. 'Impegno comune di musulmani, cristiani e umanità intera' - Adnkronos : #Israele-#Gaza, Erdogan attacca Biden: 'Tue mani sporche di sangue'. - alfreaudi : RT @Adnkronos: #Israele-#Gaza, Erdogan attacca Biden: 'Tue mani sporche di sangue'. - ElVengadorDelF5 : RT @Adnkronos: #Israele-#Gaza, Erdogan attacca Biden: 'Tue mani sporche di sangue'. - grecale66 : RT @Adnkronos: #Israele-#Gaza, Erdogan attacca Biden: 'Tue mani sporche di sangue'. -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Erdogan

Agenzia ANSA

...che un certo numero di miliziani di Hamas sono stati avvistati oggi nel nord della Striscia di...al Papa In una nota diffusa dalla presidenza turca si legge che durante un colloquio ...L'aviazione israeliana ha intensificato gli attacchi sulla Striscia colpendo obiettivi militari di Hamas e distruggendo chilometri di tunnel. Abbattuto un altro palazzo di sei piani a. L'Anp: 220 i ...Dopo quelli del Papa, dell’Ue e dell’Onu, domenica notte è giunto l’appello del segretario di Stato Usa Blinken a entrambe le parti a cessare le violenze ...17/05/2021 20:23: Gaza,Erdogan: "Sangue" su mani di Biden: 20.23 Gaza,Erdogan: "Sangue" su mani di Biden Il presidente americano Biden ha le "mani sporche di sangue" per il suo so ...