Gaza colpita da nuovi attacchi israeliani | il fumo visibile fin dalle prime ore dell’alba – Video

(Di lunedì 17 maggio 2021) Gliaereiverso la Striscia disono iniziati già primalunedì mattina. Dopo una settimana di violenze tra lo Stato ebraico e i militanti islamisti, gli appelli internazionali a una tregua sono rimasti inascoltati. Ilderivante dai bombardamenti può essere visto nello skyline difinore. L’offensiva, raccontano i media, è andata avanti per tutta la notte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

City è stata ripetutamenteda Nord a Sud, dopo l'annuncio del primo ministro Benjmanin Netanyahu sul proseguimento dell'operazione militare. La rete elettrica della città è stata ...In una sola giornata oltre 40 persone hanno perso la vita a: di questi deceduti, 10 erano bambin i. - - >la rete elettrica 'Non ho mai visto questo livello di distruzione durante i miei ...Il portavoce riferisce di "raid indiscriminati" e "gravi pericoli per la popolazione", compreso lo staff dell'agenzia Onu. "A Gaza colpiti 2 campi profughi e 4 nostre scuole" ...Il racconto di uno dei giornalisti dell’agenzia, la cui sede nella Striscia è stata colpita dai raid israeliani che hanno distrutto gli uffici di altri media ...