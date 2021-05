Gaza, arabi ed ebrei insieme in piazza contro la guerra: «Rifiutiamo di essere nemici» – Il video e le foto (Di lunedì 17 maggio 2021) A ridosso degli attacchi missilistici e degli scontri che si sono verificati sulla Striscia di Gaza, a Gerusalemme e in altre città di Israele, arabi ed ebrei hanno sfilato insieme in manifestazioni pacifiste contro le tensioni. L’iniziativa è stata promossa dall’Ong Standing Together e ha visto l’adesione di cittadini per esprimere dissenso contro le violenze. «A Gaza e Sderot i bambini vogliono vivere», si legge su alcuni cartelli portati dai manifestanti a Gerusalemme, dove 150 persone, tuttavia, sono state disperse dalla polizia. Il corteo nella Città Santa era partito da Zion Square, nel centro città. «La polizia israeliana è semplicemente una vergogna. Invece di proteggerci, agisce ripetutamente in modo violento contro i manifestanti, e ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) A ridosso degli attacchi missilistici e degli scontri che si sono verificati sulla Striscia di, a Gerusalemme e in altre città di Israele,edhanno sfilatoin manifestazioni pacifistele tensioni. L’iniziativa è stata promossa dall’Ong Standing Together e ha visto l’adesione di cittadini per esprimere dissensole violenze. «Ae Sderot i bambini vogliono vivere», si legge su alcuni cartelli portati dai manifestanti a Gerusalemme, dove 150 persone, tuttavia, sono state disperse dalla polizia. Il corteo nella Città Santa era partito da Zion Square, nel centro città. «La polizia israeliana è semplicemente una vergogna. Invece di proteggerci, agisce ripetutamente in modo violentoi manifestanti, e ...

