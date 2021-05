Gattuso paga insicurezze ed infortuni, ADL lo ha sempre sostenuto (Di lunedì 17 maggio 2021) L’addio annunciato: Rino Gattuso lascerà Napoli e La Gazzetta dello Sport fa un resoconto della situazione attuale. Rino Gattuso lascerà ufficialmente il Napoli a fine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 maggio 2021) L’addio annunciato: Rinolascerà Napoli e La Gazzetta dello Sport fa un resoconto della situazione attuale. Rinolascerà ufficialmente il Napoli a fine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

thetruedam : @coldblackarrow Parla per te, che a me lo psicologo per le stronzate di Gattuso di quest'anno non me lo paga nessun… - tuttonapoli : Gazzetta - ADL ha sempre sostenuto Gattuso: tecnico paga infortuni e le sue incertezze - MarzianoAnsioso : @Vivo_e_vegeto @juventusfc @RaiSport @andagn Ma quali contratti... Gattuso è da mesi in silenzio stampa. Si paga la penale e basta - infoitsport : Sconcerti: 'L'arrivo di Gattuso comporterebbe scelte più dirette: l'allenatore sceglie i giocatori, il Presidente l… - 107DELPIERISTA : Ma chi ? Ma cosa ? A Napoli solo i pennivendoli criticano Gattuso.. Gattuso sta facendo benissimo..paga purtroppo u… -