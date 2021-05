Gattuso-Fiorentina: pronto un biennale. Le richieste del tecnico (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaro Gattuso ha affrontato ieri quella che potrebbe essere la sua prossima squadra e tra meno di qualche giorno sarà libero di dire addio al Napoli per abbracciare un nuovo ciclo gigliato. C’è un particolare nella trattativa tra la dirigenza viola ed il tecnico e a rivelarlo è La Gazzetta dello Sport: il biennale per lui è già pronto, ma spunta una richiesta di mercato avanzata che vedrebbe finire in viola giocatori come Demme e Hysaj mentre si chiede di preservare, da ogni offerta, la stella serba Dusan Vlahovic. Il numero 9 viola è al centro dei riflettori di mercato da ogni parte d’Europa e Gattuso ha chiesto di preservare la sua figura: così come giocatori del calibro di Callejon e Ribery che nel 4-2-3-1 potrebbero dare molto più di una mano alla squadra. Da preservare, anche Amrabat: ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaroha affrontato ieri quella che potrebbe essere la sua prossima squadra e tra meno di qualche giorno sarà libero di dire addio al Napoli per abbracciare un nuovo ciclo gigliato. C’è un particolare nella trattativa tra la dirigenza viola ed ile a rivelarlo è La Gazzetta dello Sport: ilper lui è già, ma spunta una richiesta di mercato avanzata che vedrebbe finire in viola giocatori come Demme e Hysaj mentre si chiede di preservare, da ogni offerta, la stella serba Dusan Vlahovic. Il numero 9 viola è al centro dei riflettori di mercato da ogni parte d’Europa eha chiesto di preservare la sua figura: così come giocatori del calibro di Callejon e Ribery che nel 4-2-3-1 potrebbero dare molto più di una mano alla squadra. Da preservare, anche Amrabat: ...

