Gattuso alla Juventus | clamorosa rivelazione di Tuttosport | “Piace da tempo”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lanel futuro di? Secondoc’è una possibilità concreta che l’attuale tecnico del Napoli vada a sostituire un altro Campione del Mondo: Andrea Pirlo, sulla panchina bianconera. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo ci sarebbe più di un’idea di Agnelli per portarea Torino, dove apprezzano il lavoro svolto fino ad ora dal tecnico calabrese che si è messo in luce al Napoli.ha rilevato una situazione più che scottante dopo l’ammutinamento e l’addio di Ancelotti ed ha forgiato il Napoli che ora viaggia verso la qualificazione Champions League. La frattura tra la SSCN enon sembra ricomponibile, nemmeno con un colpo di scena dell’ultima ora e quindi il tecnico sta scegliendo la sua nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso alla

Il rapporto col Napoli è finito. "De Laurentiis lo ha sempre sostenuto nei momenti di crisi, anche davantisquadra" foto Hermanne futuro del Napoli , ne scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello sport:Anche il Napoli vagrande. Battendo la Fiorentina, per nulla arrendevole, la squadra discavalca la Juventus intravedendo lo striscione del traguardo. Bravissimo Insigne (19esimo gol in ...Breve lo spazio dedicato alla cronaca della partita su La Nazione quest'oggi. Gli occhi sono tutti puntati su Rino Gattuso: la pioggia battente sopportata come se niente fosse - si ...La candidatura di Rino Gattuso alla panchina della Juventus assume più concretezza. Ne parla Tuttosport. I dettagli.