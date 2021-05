Garanzini | Cagliari | Genoa e Fiorentina si battono | il calcio è diventato più leale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 maggio 2021) Scrive Gigisu La Stampa: In un aspetto almeno ilè certamente migliorato, rispetto a un tempo non poi così remoto. Nella lealtà sportiva. Ilche aveva saputo nel pomeriggio, in ritiro, di essere già salvo per via del pareggio del Benevento ha prima festeggiato poi, una volta a San Siro ha giocato come niente fosse. (…) Con altrettanta serietà, pur se con esito diverso,hanno provato a opporsi ad Atalanta e Napoli. Tre squadre che nulla più avevano da chiedere alla classifica si sono battute: non molti anni fa le loro sconfitte non sarebbero state nemmeno quotate. L'articolo ilNapolista.