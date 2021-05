Garanzia Giovani, “Opportunità lavorativa per 5mila giovani campani” (Di lunedì 17 maggio 2021) “A breve la pubblicazione sul Burc degli elenchi di chi beneficerà dei finanziamenti previsti dal progetto Garanzia giovani”. Lo ha annunciato Tommaso Pellegrino, tra i primi a darne notizia, riferendosi al programma europeo che favorisce l’avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro attraverso Opportunità di orientamento e formazione. “Il Decreto Dirigenziale che autorizza il finanziamento dei progetti approvati arriva – sottolinea il consigliere di Sassano – dopo la mia interrogazione presentata agli inizi di aprile in cui chiedevo alla Giunta di conoscere i provvedimenti che si intendessero adottare per rimediare ai ritardi del programma Garanzia giovani e le tempistiche con cui si prevedeva di erogare le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) “A breve la pubblicazione sul Burc degli elenchi di chi beneficerà dei finanziamenti previsti dal progetto”. Lo ha annunciato Tommaso Pellegrino, tra i primi a darne notizia, riferendosi al programma europeo che favorisce l’avvicinamento deitra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro attraversodi orientamento e formazione. “Il Decreto Dirigenziale che autorizza il finanziamento dei progetti approvati arriva – sottolinea il consigliere di Sassano – dopo la mia interrogazione presentata agli inizi di aprile in cui chiedevo alla Giunta di conoscere i provvedimenti che si intendessero adottare per rimediare ai ritardi del programmae le tempistiche con cui si prevedeva di erogare le ...

