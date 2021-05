Gabry Ponte papà: il dj svela indizi su Instagram ma è mistero sulla compagna (Di lunedì 17 maggio 2021) Gabry Ponte sta per diventare papà di una bambina. Il dj degli Eiffel 65 è più felice che mai e decide di condividere la notizia con una foto sui social che non lascia spazio a dubbi. Nella foto mostra orgoglioso l’ecografia della sua bambina ma mantiene ancora celata l’identità della madre. Gabry Ponte sarà papà di una bambina: le foto su Instagram Dopo un delicato intervento a cuore aperto, Gabry Ponte sta bene e si gode uno degli avvenimenti più importanti nella vita di un uomo. Il dj decide di condividere sui social la foto dell’ecografia e un’altra che mostra il sesso del suo primo figlio, annunciando che è in dolce attesa di una bambina. La vita di Gabry Ponte si tinge dunque di rosa e su ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021)sta per diventaredi una bambina. Il dj degli Eiffel 65 è più felice che mai e decide di condividere la notizia con una foto sui social che non lascia spazio a dubbi. Nella foto mostra orgoglioso l’ecografia della sua bambina ma mantiene ancora celata l’identità della madre.saràdi una bambina: le foto suDopo un delicato intervento a cuore aperto,sta bene e si gode uno degli avvenimenti più importanti nella vita di un uomo. Il dj decide di condividere sui social la foto dell’ecografia e un’altra che mostra il sesso del suo primo figlio, annunciando che è in dolce attesa di una bambina. La vita disi tinge dunque di rosa e su ...

artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Matt Damon ed i “Bennifer”; la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci; Gabry Ponte… - PasqualeMarro : #GabryPonte la bellissima notizia manda in tilt i fan - GammaStereoRoma : Gabry Ponte - Che Ne Sanno I 2000 (Featuring Danti) - HugoTerranova : Gabry Ponte & Umberto Tozzi - Felicità Tu Sei (One M & Damiano D Mashup) - blogcupoftea : Congratulazioni a Gabry Ponte, che diventerà papà di una bambina ?????? -