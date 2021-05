FVG: 30mila prenotazioni fascia 40-49 anni (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 18 di lunedì 17 maggio, prima giornata in cui sono state aperte le agende per consentire le prenotazioni alla popolazione di età compresa tra i 40 e i 49 anni, le richieste di sottoporsi al vaccino anticovid compiute da chi appartiene a questa fascia della popolazione sono state complessivamente 29.354. Di queste, 8.645 risiedono nel territorio afferente l’Azienda sanitaria Friuli occidentale, 11.773 a quella dell’Asufc e 8.936 nell’area di Asugi. Il dato è stato in forte ascesa nell’arco dell’intera giornata; alle 9 si erano già prenotate 8.210 persone, valore che è salito a quota 14.343 alle 10 e 20.814 alle 12. Sempre alle 18 di oggi, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della fascia 40-49 anni) sono complessivamente pari a 36.928, la ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 maggio 2021) Alle 18 di lunedì 17 maggio, prima giornata in cui sono state aperte le agende per consentire lealla popolazione di età compresa tra i 40 e i 49, le richieste di sottoporsi al vaccino anticovid compiute da chi appartiene a questadella popolazione sono state complessivamente 29.354. Di queste, 8.645 risiedono nel territorio afferente l’Azienda sanitaria Friuli occidentale, 11.773 a quella dell’Asufc e 8.936 nell’area di Asugi. Il dato è stato in forte ascesa nell’arco dell’intera giornata; alle 9 si erano già prenotate 8.210 persone, valore che è salito a quota 14.343 alle 10 e 20.814 alle 12. Sempre alle 18 di oggi, le adesioni totali alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia (comprese quindi quelle della40-49) sono complessivamente pari a 36.928, la ...

