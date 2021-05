Future USA negativi aspettando Opening Bell (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo la chiusura in positivo di venerdì, l’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in ribasso. Tra le altre cose, gli investitori attendono la pubblicazione, che avverrà mercoledì, dei verbali della FED della sua ultima riunione: saranno studiati attentamente per scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della Federal Reserve sull’aumento dell’inflazione. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,45% a 34.163 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,42% a 4.151 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,55% a 13.311 punti. Intanto, la stagione degli utili sta volgendo al termine: oltre il 90% delle società dell’S&P 500 ha diffuso i risultati del primo trimestre. Un focus della seduta odierna sarà sulla fusione della divisione media ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo la chiusura in positivo di venerdì, l’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in ribasso. Tra le altre cose, gli investitori attendono la pubblicazione, che avverrà mercoledì, dei verbali della FED della sua ultima riunione: saranno studiati attentamente per scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della Federal Reserve sull’aumento dell’inflazione. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,45% a 34.163 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,42% a 4.151 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,55% a 13.311 punti. Intanto, la stagione degli utili sta volgendo al termine: oltre il 90% delle società dell’S&P 500 ha diffuso i risultati del primo trimestre. Un focus della seduta odierna sarà sulla fusione della divisione media ...

