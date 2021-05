Francesco Boccia | chi è | età | cantante | figli | moglie

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 17 maggio 2021)è un cantautore italiano che piace al pubblico, di grande successo. L’artista oggi, lunedì 17 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Qui racconterà la sua carriera e la sua vita privata. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?ha 43 anni ed ha origini napoletane, è un, musicista, attore e scrittore. Il suo esordio avviene con le radio nel 1998 ed i suoi primi brani, Come se fossi un angelo e Ti mangeri in poco tempo scalano tutte le classifiche. Nel 2001partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani con la canzone Turuturu, da lui scritta e si classifica al ...