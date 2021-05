Formazioni ufficiali Verona Bologna | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ledimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi Hellas, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021. HELLAS(3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Bessa; Kalinic. All. Paro(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Tomiyasu, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Sansone; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Venezia-Lecce, le formazioni ufficiali: Forte e Johnsen sfidano Coda e Stepinski: Queste le formazioni ufficiali di… - sportli26181512 : Verona-Bologna, le formazioni ufficiali: dentro Bessa e Kalinic, c'è Palacio: Queste le formazioni ufficiali di Ver… - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #VeneziaLecce - FiorentinaUno : SERIE A, Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna - - FiorentinaUno : SERIE A, Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LEVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; De Silvestri, ...Umberto Tessier), VIA! Sta per iniziare la diretta di Cittadella Monza. La squadra veneta si approccia a questa partita con un rendimento interno tutto sommato positivo: ...Formazioni ufficiali Verona-Bologna: le scelte di Juric e Mihajlovic per la sfida valida per la 37^ giornata di Serie A 2020-2021 ...Le formazioni ufficiali di Venezia - Lecce del 17 maggio 2021: incontro valevole per la semifinale di andata dei playoff di Serie B ...