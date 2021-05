Football americano, Prima Divisione 2021: i Panthers non si fermano, vincono Warriors e Guelfi (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue all’insegna di punti e spettacolo il Campionato Italiano di Prima Divisione 2021 di Football americano, con i Panthers Parma che si confermano in vetta ad una classifica dominata dall’equilibrio, dove dal terzo posto in poi è vera bagarre. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa è successo nella sesta settimana stagionale, con tre successi esterni ed attacchi che, quasi sempre, sono apparsi incontenibili. DOLPHINS ANCORA – Warriors BOLOGNA 6-14: nonostante l’assenza di Quattrone e numerosi infortuni, i padroni di casa mettono in campo voglia e carattere. Primo quarto di studio, con le difese in cattedra e primi punti per i bolognesi nel secondo periodo, grazie a due bellissimi TD pass di Rooney per Zanetti. Terzo quarto privo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue all’insegna di punti e spettacolo il Campionato Italiano didi, con iParma che si conin vetta ad una classifica dominata dall’equilibrio, dove dal terzo posto in poi è vera bagarre. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa è successo nella sesta settimana stagionale, con tre successi esterni ed attacchi che, quasi sempre, sono apparsi incontenibili. DOLPHINS ANCORA –BOLOGNA 6-14: nonostante l’assenza di Quattrone e numerosi infortuni, i padroni di casa mettono in campo voglia e carattere. Primo quarto di studio, con le difese in cattedra e primi punti per i bolognesi nel secondo periodo, grazie a due bellissimi TD pass di Rooney per Zanetti. Terzo quarto privo di ...

