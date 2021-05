Food: chef Francesco Bonomo nell'Ebook dedicato a 'Parma capitale italiana cultura' (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Labitalia) - Francesco Bonomo, di Marsala (Trapani), è l'unico chef siciliano presente nell'Ebook di 100 ricette realizzato dalla testata web 'GustoH24', diretto da Donato Troiano, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. L'Ebook illustra i piatti dei migliori chef italiani, alcuni stellati, alcuni che lavorano all'estero e altri che portano e divulgano in tutto il mondo i veri sapori e la vera cultura del Belpaese. La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio di 'Parma City of Gastronomy', di 'Parma capitale italiana della cultura 2020+21' e della regione Emilia Romagna. A tutti gli chef è stato chiesto di presentare due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Labitalia) -, di Marsala (Trapani), è l'unicosiciliano presentedi 100 ricette realizzato dalla testata web 'GustoH24', diretto da Donato Troiano, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. L'illustra i piatti dei miglioriitaliani, alcuni stellati, alcuni che lavorano all'estero e altri che portano e divulgano in tutto il mondo i veri sapori e la veradel Belpaese. La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio di 'City of Gastronomy', di 'della2020+21' e della regione Emilia Romagna. A tutti gliè stato chiesto di presentare due ...

