Fir Campania | epilogo del mandato Senatore | il saluto del Presidente uscente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Dopo nove stagioni si concluderà sabato 29 maggio l’incarico dell’Avvocato Fabrizioin qualità didel Comitato Regionaledella Federazione Italiana Rugby. Al termine di due consecutivi quadrienni olimpici, arriva la rinuncia alla candidatura per un eventuale terzo ed ultimo. “Ho preso la decisione di non ricandidarmi” – esordisce il– “Ma questo non significa che abbandono il mondo del rugby. La professionalità e l’impegno profusi in questi anni saranno messi egualmente a disposizione del movimento rugbistico, così come il ricco bagaglio di esperienze sarà condiviso con chi intenderà coinvolgermi per nuove progettualità inerenti la palla ovale”. L’annuncio giunge a pochi giorni dalla chiusura ...