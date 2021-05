Fiorentina-Napoli: festa degli azzurri negli spogliatoi, dirigente viola si arrabbia e volano parole forti (Di lunedì 17 maggio 2021) La gioia di Gattuso ed i suoi dopo la vittoria non è andata giù ad un dirigente del club toscano La Gazzetta dello Sport nella … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 maggio 2021) La gioia di Gattuso ed i suoi dopo la vittoria non è andata giù ad undel club toscano La Gazzetta dello Sport nella … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - caterinabalivo : Super Napoli! Vittoria fondamentale in chiave Champions contro un avversario tostissimo come la Fiorentina, che non… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - RAttivo : RT @danielelozzi: Ricordo, solo come promemoria, che #Napoli e #Fiorentina furono fatte fallire e ripartire dalle serie inferiori. - bennix81 : @FMCROfficial Vabbè se vuoi banalizzare allora è inutile avere uno scambio di opinioni. Ti lascio ancora sperare ch… -