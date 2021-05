Fiorentina, Gattuso detta legge: le richieste del tecnico e il piano per Vlahovic (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaro Gattuso potrebbe essere il primo allenatore a cambiare ufficialmente casa a fine stagione. Ecco le sue richieste alla Fiorentina La Fiorentina ieri ha perso l’ultima partita della stagione in casa con il Napoli. E in panchina dei partenopei probabilmente sedeva il futuro tecnico viola. Gattuso alla Fiorentina potrebbe essere il primo tassello ad incastrarsi della girandola allenatori che si prospetta in Serie A. Commisso ha già un accordo verbale con il tecnico, come si legge questa mattina sulla Gazzetta. Due anni di contratto a due milioni a stagione, più qualche promessa. La prima, su cui l’allenatore non transige, è la permanenza di Dusan Vlahovic. La società sta pensando di proporgli un prolungamento di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Gennaropotrebbe essere il primo allenatore a cambiare ufficialmente casa a fine stagione. Ecco le sueallaLaieri ha perso l’ultima partita della stagione in casa con il Napoli. E in panchina dei partenopei probabilmente sedeva il futuroviola.allapotrebbe essere il primo tassello ad incastrarsi della girandola allenatori che si prospetta in Serie A. Commisso ha già un accordo verbale con il, come siquesta mattina sulla Gazzetta. Due anni di contratto a due milioni a stagione, più qualche promessa. La prima, su cui l’allenatore non transige, è la permanenza di Dusan. La società sta pensando di proporgli un prolungamento di ...

