Finlandia | i maschi studiano economia domestica Maiolo | «Iniziative positive»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) In Finlandia lezioni di economia domestica anche per i maschi. Ma per il Paese non sono una novità: già dagli Anni 70 è una materia della scuola dell’obbligo per i ragazzi dai 13 ai 15 anni. Ma adesso, le lezioni sono state estese anche ai bambini delle elementari. Maschi e femmine, ovviamente. Perché imparino a destreggiarsi fra fornelli e lavatrici, ad aiutare in casa e, soprattutto, a sradicare lo stereotipo secondo cui è la donna a doversi occupare dei lavori domestici. Anche in Spagna, in un istituto superiore Montecastelo di Vigo, in Galizia, è stata introdotta l’ora di economia domestica per gli studenti di seconda superiore.