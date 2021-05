Advertising

fisco24_info : Fininvest lascia Piazzetta Cuccia: il 2% verso Del Vecchio: La holding della famiglia Berlusconi ha ceduto sul merc… - sole24ore : Fininvest lascia Piazzetta Cuccia: il 2% verso Del Vecchio - lellinara : RT @sole24ore: Fininvest lascia Piazzetta Cuccia: ceduto il 2% di Mediobanca - GianLuc60050199 : RT @sole24ore: Fininvest lascia Piazzetta Cuccia: ceduto il 2% di Mediobanca - sole24ore : Fininvest lascia Piazzetta Cuccia: ceduto il 2% di Mediobanca -

Ultime Notizie dalla rete : Fininvest lascia

Chiusa un'operazione lampo da 174 milioni:intermediario UniCreditha ceduto in data odierna attraverso la piattaforma di Borsa Italiana l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca . Lo annuncia una nota della holding della famiglia Berlusconi che era ...Nei prossimi cinque anni, Vivendi continuerà a vendere quote prefissate:ha un'opzione di ... Finecoper strada il 2,66%, Blackrock ha arrotondato la partecipazione al 10%. Poste ...Fininvest esce dopo quasi 14 anni da Mediobanca e il suo 2% (per un valore di circa 174 milioni) sarebbe stato acquistato come broker da Unicredit, già socio in passato di Piazzetta Cuccia. Con l’ipot ...La Fininvest della famiglia Berlusconi lascia il “salotto buono” di Mediobanca. Con una nota diffusa il 17 maggio a mercato chiuso, la finanziaria, che tra le altre cose custodisce il 44,2% di Mediase ...