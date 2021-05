Fininvest fa cassa: vende il 2% di Mediobanca per 174 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Fininvest ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Mediobanca, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174 milioni di euro. L’operazione, si legge in una nota, rientra in una logica di “razionalizzazione e di ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari”. La holding della famiglia Berlusconi era L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021)ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174di euro. L’operazione, si legge in una nota, rientra in una logica di “razionalizzazione e di ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari”. La holding della famiglia Berlusconi era L'articolo

