Fininvest esce da Mediobanca, ceduto il 2% per 174 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Fininvest ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174 milioni di euro. L'operazione, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 17 maggio 2021)hal'intera partecipazione detenuta in, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174di euro. L'operazione, ...

Advertising

LaStampa : Berlusconi esce da Mediobanca, Fininvest cede il suo 2% per 174 milioni di euro - CCKKI : #Fininvest esce da #Mediobanca, ceduto il 2% per 174 milioni. L'operazione, si legge in una nota, rientra in una lo… - Italia_Notizie : Mediobanca, Fininvest esce. Berlusconi vende il 2% (per 174 milioni di euro) - Blackskorpion4 : RT @petunianelsole: Fininvest esce da Mediobanca: ha venduto tutto il suo 2%. - bennybuono : RT @scarlots: +++ LA FININVEST DI BERLUSCONI ESCE DA MEDIOBANCA, VENDUTO IL 2% PER 174 MILIONI +++ -