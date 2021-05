Fininvest esce da Mediobanca, ceduto il 2% per 174 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Fininvest ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174 milioni di euro. L'operazione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021)hal'intera partecipazione detenuta in, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174di euro. L'operazione, ...

Advertising

LaStampa : Berlusconi esce da Mediobanca, Fininvest cede il suo 2% per 174 milioni di euro - infoiteconomia : Fininvest esce da Mediobanca - infoiteconomia : Berlusconi esce da Mediobanca, Fininvest cede il suo 2% per 174 milioni di euro - infoiteconomia : Fininvest esce da Mediobanca, Berlusconi vende il 2% per 174 milioni di euro - giornaleradiofm : Approfondimenti: Fininvest esce da Mediobanca, ceduto il 2% per 174 milioni: (ANSA) - MILANO, 17 MAG - Fininvest ha… -