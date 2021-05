Finale di Coppa Italia, si va verso deroga al coprifuoco (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto filtra da fonti governative, si va verso una deroga ad hoc del coprifuoco per la Finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tifosi presenti allo stadio potranno rientrare a casa dopo le 22 (entro le 23), in modo da consentire loro di assistere senza problemi a tutta la partita. Per la Finale tra nerazzurri e bianconeri è stata stabilita una quota di spettatori pari al 20% della capienza dell’impianto, equivalenti a 4.300 spettatori, esclusi gli addetti ai lavori del match. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo quanto filtra da fonti governative, si vaunaad hoc delper ladiAtalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tifosi presenti allo stadio potranno rientrare a casa dopo le 22 (entro le 23), in modo da consentire loro di assistere senza problemi a tutta la partita. Per latra nerazzurri e bianconeri è stata stabilita una quota di spettatori pari al 20% della capienza dell’impianto, equivalenti a 4.300 spettatori, esclusi gli addetti ai lavori del match. L'articolo ilNapolista.

