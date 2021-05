Finale Coppa Italia | novità sul coprifuoco per Atalanta Juventus

(Di lunedì 17 maggio 2021) Altreper quanto riguarda laditradi mercoledì, questa volta sul. Le ultime Dopo la notizia della presenza dei tifosi per laditra, secondo quanto riferito da Sky Sport, ci saranno ancheinerenti al. Ci sarà infatti una deroga ad hoc per i 4300 tifosi che siederanno sugli spalti del Mapei Stadium per sosteneree Juve. Potranno quindi seguire il match fino al fischiopotendo poi tornare a casa in tranquillità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per trovare l'ultima vittoria casalinga del Cittadella dobbiamo arrivare a una partita di... con i playoff persi contro il Verona subendo una rimonta da 2 - 0 a 0 - 3 nellacontro gli ...Commenta per primo Come riporta l' Ansa , si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per ladiItalia Atalanta - Juventus , prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00.Designata la squadra arbitrale per la finale di Coppa Italia E’ stata designata da Nicola Rizzoli la formazione arbitrale in vista di Atalanta-Juventus, finale di mercoledì in programma al Mapei Stadi ...“Il giorno più brutto della storia dell’Acqua&Sapone Unigross”. Neanche le cocenti delusioni per i due scudetti persi in casa, in gara5, nel 2014 e nel 2019, hanno fatto così male. Qualche giorno dopo ...