Finale Coppa Italia | deroga speciale sul coprifuoco ai tifosi che saranno allo stadio per Atalanta-Juventus

Come riporta l' Ansa , si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta - Juventus , prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. Si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta - Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00.