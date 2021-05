Finale Coppa Italia | arriva l’App Mitiga | ecco le indicazioni per accedere allo stadio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Mercoledì 19 maggio andrà in scena laditra Atalanta e Juventus, in cui saranno presenti 4300 tifosi. Per permettere il rispetto delle procedure di ingresso al Mapei Stadium, la Lega Serie A si appoggia algratuita “”.quindi le istruzioni per: Scaricare la APPe registrarsi. In caso di minori di 14 anni consultare la sezione FAQ del sito www..it; assicurarsi chesia aggiornata al 17 maggio 2021; Confermare sull’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021; Effettuare un tampone a partire dalle ore ...

In più l'esecutivo sta valutando una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta - Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00: visto che allo stadio è prevista la presenza di pubblico. Inoltre, mercoledì 19 maggio a Reggio Emilia si svolgerà la finale di Coppa Italia. L'Emilia Romagna è in zona gialla, ma il decreto legge conterrà una deroga sul coprifuoco alle 23 per il pubblico. Mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Sarà la prima partita in cui tornerà una percentuale significativa di pubblico.