Filippo | calciatore professionista | trovato senza vita in un garage

(Di lunedì 17 maggio 2021) La società calcistica di Avellino è in lutto per l’improvvisa e misteriosa scomparsa diViscido, 31enne che aveva militato nel club per lungo tempo in passato. Una tragedia totalmente inaspettata ha colpito il comune di Battipaglia e la società calcistica dell’Avellino ieri quandoViscido 31enneè stato riprivo dinel L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sconosciuti al momento i motivi per cui il giovane abbia deciso di togliersi la vita. Viscido avrebbe compiuto 32 anni tra poche settimane, il 5 giugno. Lascia la moglie Mina e i ...L'US Avellino commenta: " L'US Avellino esprime il proprio cordoglio alla famiglia Viscido e piange la tragica scomparsa di, già biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e ...