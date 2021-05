Figc, Matteo Marani nominato presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio della Figc ha provato la nomina di Matteo Marani come presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano. Il giornalista Italiano, usuale opinionista di Sky Sport, ha ricoperto la carica di vicepresidente e accoglierà con gioia la nuova carica onorifica, un’importante responsabilità dopo la scomparsa recente di Fino Fini, ex numero uno per l’appunto. Marani è stato elevato a presidente dopo la proposta di Gabriele Gravina, a capo della Figc, prontamente e coerentemente accettata da ogni componente della FederCalcio nostrana. Nuovo ruolo in Federazione per ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglioha provato la nomina dicomedeldel. Il giornalista, usuale opinionista di Sky Sport, ha ricoperto la carica di vicee accoglierà con gioia la nuova carica onorifica, un’importante responsabilità dopo la scomparsa recente di Fino Fini, ex numero uno per l’appunto.è stato elevato adopo la proposta di Gabriele Gravina, a capo, prontamente e coerentemente accettata da ogni componenteFedernostrana. Nuovo ruolo in Federazione per ...

Ultime Notizie dalla rete : Figc Matteo Figc, Marani nominato presidente del Museo del Calcio Su proposta del presidente Gravina, il Consiglio della Figc ha approvato all'unanimità la nomina di Matteo Marani quale presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano. Marani, già vicepresidente della Fondazione, prende il posto lasciato ...

