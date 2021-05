FIGC | approvata dal Consiglio Federale la norma anti Super Lega

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una, che tuteli la Federcalcio da eventuali azioni simili in futuro, oggi è divenuta realtà. Questo il comunicato emesso dalladopo ildi oggi: “In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, ilha approvato la modifica dell’art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell’affiliazione, prevedendo che lo stesso, su proposta del Presidente, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione allase: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla ...