FIFA 22 avrà la Serie A italiana! (Di lunedì 17 maggio 2021) Arrivano grandi notizie per tutti i giocatori italiani in attesa del prossimo FIFA! EA Sports e la Lega Serie A hanno annunciato una partnership che porterà la Serie A italiana in FIFA 22. Ora, quindi, EA Sports diventa Official Video Game Partner del nostro campionato di calcio, grazie a un accordo raggiunto il 14 maggio nel corso dell'assemblea di lega. Ovviamente questa partnership porterà con sé diverse novità nel prossimo titolo sportivo. Ad esempio, nella modalità FUT, dovrebbe accadere quello che succede per altri campionati come la Premier League, la Bundesliga, la Liga spagnola, la Ligue 1 e la Major League Soccer USA, ovvero ogni sarà assegnato a un giocatore della Serie A italiana il premio MVP di FUT.

