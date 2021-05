FIFA 21 | TOTS Liga NOS – Annunciato il Team Of The Season

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una nuova Squadra della stagione di21 è stata annunciata da EA Sports. IlOF ThedellaNOS sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di lunedi 17 Maggio. Dal roster dei giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni è stata stilata una lista, da cui EA Sports ha selezionato una rosa di quindici calciatori. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social ...

