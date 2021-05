FESTA | LA RIBALTA ALL’IMPROVVISO

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un nome che non è una garanzia. Marco, portiere classe 1992 del Crotone, ha rovinato quella che poteva essere unadel Benevento che con la vittoria di ieri si sarebbe avvicinata a un punto dal Torino per poi giocarsi il tutto per tutto domenica prossima (considerando il recupero di metà settimana tra Lazio e Torino) per ottenere la salvezza. La gara di ieri ha reso protagonista il secondo portiere del Crotone specialmente dopo il gol all’ultimo di Simy che è valso l’1-1 finale. Anche Pippo Inzaghi ha confessato: “Non può essere sempre il portiere il migliore in campo contro di noi”.ha compiuto delle vere e proprie parate miracolose su Schiattarella e soprattutto su Lapadula nel primo tempo e nel secondo tempo ha chiuso la saracinesca su Improta e Glik al 95?. Marcoè originario di ...

