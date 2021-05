“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro” | il 20 maggio giornata di mobilitazione generale promossa dai sindacati

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’attenzione mediatica sulla pandemia ha in buona parte “nascosto” e messo da parte molte tematiche che continuano ad essere fondamentali per il futuro della nostra società. Tra queste vi è la sicurezza sul luogo di.La morte della giovanissima Luana d’Orazio ha quantomeno avuto il merito ( termine forse improprio rispetto a questa tragedia) L'articolo proviene da Consumatore.com.

Presenteranno una serie di iniziative di mobilitazione che verranno proposte anche in Calabria all'insegna di un impegno comune: "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro". È l'annuncio dei segretari regionali di Fillea Cgil Simone Celebre, Filca Cisl Mauro Venulejo, Feneal Uil Maria Elena Senese e i Segretari generali. La giornata del 20 maggio, data simbolica in cui nel 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori, rientra nel quadro delle iniziative lanciate dai sindacati con lo slogan 'Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro'. Il 20 maggio prenderà il via una mobilitazione contro le stragi sul luogo di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil parteciperanno in prima persona ad alcune iniziative.