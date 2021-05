Fedez vs don Alberto Ravagnani | il cantante lo blocca su Instagram e scoppia la lite | “Mi ha tempestato di messaggi | alcuni un po’ offensivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) “mi hato su. Che per le dinamiche dei social significa ‘fatto fuori’ o ‘censurato’. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui. Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo. Io però rimango amichevole e disponibile”, ha annunciato in un post, ora non più disponibile, don. Il sacerdote di Busto Arsizio è diventato una webstar grazie ai suoi video nel primo lockdown e proprio suconta più di 132 mila follower. Il prete social, così viene definito da molti, era stato anche vicino all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La polemica tra il rapper e Donprocede a colpi di stories, dopo che proprio la scorsa estate i due avevano interagito con toni molto cordiali, fino ad arrivare ...