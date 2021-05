“Fedez mi ha censurato”: il prete youtuber accusa il rapper. Il botta e risposta social | VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Fedez da “censurato” a “censore”? Il rapper è finito di nuovo al centro del dibattito social dopo le accuse di don Alberto Ravagnani, sacerdote “youtuber” di Busto Arsizio (comune del Varesotto). “Fedez mi ha bloccato su Instagram. Che per le dinamiche dei social significa ‘fatto fuori’ o ‘censurato’. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui”, dice su Instagram don Alberto Ravagnani. “Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo – continua il sacerdote nel post sul suo profilo, seguito da 132mila persone – Io però rimango amichevole e disponibile”. In passato Fedez e don Alberto Ravagnani avevano collaborato con una intera puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal rapper con ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021)da “” a “censore”? Ilè finito di nuovo al centro del dibattitodopo le accuse di don Alberto Ravagnani, sacerdote “” di Busto Arsizio (comune del Varesotto). “mi ha bloccato su Instagram. Che per le dinamiche deisignifica ‘fatto fuori’ o ‘’. Peccato, io non ce l’avevo assolutamente con lui”, dice su Instagram don Alberto Ravagnani. “Per dialogare bisogna essere in due: evidentemente non vuole farlo – continua il sacerdote nel post sul suo profilo, seguito da 132mila persone – Io però rimango amichevole e disponibile”. In passatoe don Alberto Ravagnani avevano collaborato con una intera puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dalcon ...

Advertising

cyberpanc : RT @GiancarloDeRisi: Francesca Totolo, indagata per vilipendio a Mattarella, non ha dubbi: 'S'è parlato tanto di Fedez, ma Fedez non è stat… - infoitcultura : Il prete youtuber di Busto: «Censurato da Fedez». Il rapper: «No, mi hai asciugato» - MALPENSA24 - infoitcultura : «Fedez mi ha censurato»: il prete youtuber don Alberto Ravagnani accusa il rapper. E lui reagisce così - RevenantMirko : RT @_GrayDorian: Ricordo che l'ultimo 'artista' censurato dalla #Rai ha finito per fondare un partito e ci siamo ritrovati Toninelli e Di M… - MuselianiTania : Tranquillo @Fedez tra non molto riceverai l’ennesima denuncia da parte del Codacons per aver “CENSURATO” un prete?? -