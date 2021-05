Fedez e don Alberto Ravagnani litigano sui social | il rapper blocca il prete influencer

Advertising

jcrvo : @Deanwinch16 @AlessandroCorb3 @bzz_chiara @dearlavren Beh io voglio sapere se Fedez blocca Don Alberto. Mi faccio un’idea sul personaggio. - Mauro73432329 : - stefancrisan : Don Alberto se Fedez non ti dava visibilità oggi nessuno ti cagava e non arrivavi nemmeno sullo schermo di #Pomeriggio5 - boettoisabella1 : RT @_DAGOSPIA_: 'FEDEZ MI HA CENSURATO' – SCAZZO SOCIAL TRA IL RAPPER E DON ALBERTO RAVAGNANI, IL SACERDOTE... - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Botta e risposta Fedez-don Alberto su Instagram: il rapper lo blocca, il sacerdote si scusa -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez don

è di nuovo al centro di una bufera social e questa volta a trascinarlo nella guerra di stories è stato il prete influencerAlberto. 'mi ha bloccato su Instagram. Per le dinamiche dei social significa fatto fuori o censurato', si è sfogato con i suoi 123mila follower. Una brutta sorpresa per il rapper, che in ...... il dibattito si infuoca, Barbara D'Urso deve intervenire Durante la puntata odierna di ' Pomeriggio 5 ', Barbara D'Urso non poteva non parlare dello scontro social avvenuto fraAlberto . ...Fedez è di nuovo al centro di una bufera social e questa volta a trascinarlo nella guerra di stories è stato il prete influencer Don Alberto. “Fedez mi ha bloccato su Instagram.Per le dinamiche dei so ...Ieri Fedez ha parlato degli attacchi subiti da Don Alberto, sacerdote attivissimo sui social che in passato è stato ospite sui canali del rapper.